Некрасов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Некрасов Иван

Мать: Попович Анна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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