Некрасов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Некрасов Иван
Мать: Попович Анна
Рождение ребёнка
Около 1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Екатерина
Смерть
Неизвестно