Асташова (Волчкова) Анна Яковлевна
Место рожденияРоссия, Оренбургская обл., Октябрьский р-он, Верхне-Гумбетовский с/с, х. Кармала
Дата рождения25.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асташов Александр Илларинович
Рождение ребёнка
20.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асташов Александр Илларинович
Смерть
Неизвестно