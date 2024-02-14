Асташова (Волчкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташова (Волчкова) Анна Яковлевна

Место рождения

Россия, Оренбургская обл., Октябрьский р-он, Верхне-Гумбетовский с/с, х. Кармала

Дата рождения

25.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939

Отец: Волчков Яков Иванович

Мать: Волчкова (Гончарова) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташов Александр Илларинович

Рождение ребёнка
27.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асташов Александр Илларинович

Рождение ребёнка
20.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асташов Александр Илларинович

Смерть
Неизвестно

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