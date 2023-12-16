Квашнина Лукерья ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1841 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Ермиловна
Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Ермиловна
Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Ермиловна
Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса Ермиловна
Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1851