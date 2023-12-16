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Квашнина Лукерья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1841 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Ермиловна

Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Ермиловна

Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Квашнин Петр Ермилович

Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Ермиловна

Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Василиса Ермиловна

Отец ребёнка: Квашнин Ермил Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Ермил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Между 1841 и 1851
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