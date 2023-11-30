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Василий Гаврилович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кутянин Гавриил Иванович

Мать: Кутянина Анисья Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Жена: Наталья Ивановна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Захаров и Матвей Васильев из Леднево, Федор Данилов и Семен Семенов из Глядково.
Рождение ребёнка
04.04.1859 ст.

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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