Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кутянин Гавриил Иванович
Мать: Кутянина Анисья Ивановна
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
25.01.1857 ст.
Жена: Наталья Ивановна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Захаров и Матвей Васильев из Леднево, Федор Данилов и Семен Семенов из Глядково.
Рождение ребёнка
04.04.1859 ст.
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно