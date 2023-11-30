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(Кабякина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885 ст.

Отец: Кабякин Василий Галактионович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Евдокия Дмитриевна.
Крещение
24.02.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Петр Яковлев Широков и вдова Артамона Евдокимова Евдокия Кодратова Маслакова.
Смерть
Неизвестно
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