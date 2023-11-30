(Кабякина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885 ст.
Отец: Кабякин Василий Галактионович
Мать: не указана
Мать Евдокия Дмитриевна.
Крещение
24.02.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Петр Яковлев Широков и вдова Артамона Евдокимова Евдокия Кодратова Маслакова.
Смерть
Неизвестно