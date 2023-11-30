Худякова (...) Настасья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (...) Настасья Сергеевна

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Между 1857 и 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1777 и ? г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: ... Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Худяков Фёдор Григорьевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Худяков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Худяков Фёдор Григорьевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Фёдор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1857 и 1861
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