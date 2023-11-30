Худякова (...) Настасья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1857 и 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: ... Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Худяков Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Худяков Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1857 и 1861