Антошина Ульяна Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1894
Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев
Рождение ребёнка
23.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно