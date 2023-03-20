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Антошина Ульяна Ульянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Антошин Иоанн Адианов

Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.

Сын: Антошин Сергий Адианов

Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1903 ст.

Сын: Антошин Феодор Адианов

Отец ребёнка: Антошин Адриан Яковлев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошин Адриан Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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