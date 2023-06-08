Титов Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1930
Мать ребёнка: Титова Анна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Виктор
Мать ребёнка: Титова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Михаил
Мать ребёнка: Титова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна
Смерть
Неизвестно