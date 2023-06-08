Титов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1930

Сын: Титов Николай Иванович

Мать ребёнка: Титова Анна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Василий Иванович

Мать ребёнка: Титова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Виктор

Мать ребёнка: Титова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Михаил

Мать ребёнка: Титова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна

Смерть
Неизвестно
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