Дудова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дудов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Дудов Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дудов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Дудов Андрей Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудов Андрей Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно