Дудова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дудов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Дудов Андрей Евсеев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дудов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дудов Андрей Евсеев

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Андрей Евсеев

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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