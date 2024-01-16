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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Увар Иудович

Отец ребёнка: Колосов Иуда Сидорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Голыгина Анна Иудовна

Отец ребёнка: Колосов Иуда Сидорович

Смерть
Неизвестно
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