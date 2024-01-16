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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колосов Увар Иудович
Отец ребёнка: Колосов Иуда Сидорович
Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Голыгина Анна Иудовна
Отец ребёнка: Колосов Иуда Сидорович
Смерть
Неизвестно