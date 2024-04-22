Колосов Увар Иудович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Колосов Иуда Сидорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Уваровна
Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Уваровна
Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Уваровна
Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Колосов Игнат (Игнатий) Уварович
Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Константин Уварович
Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно