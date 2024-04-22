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Колосов Увар Иудович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Колосов Иуда Сидорович

Мать: ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Уваровна

Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Уваровна

Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Уваровна

Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Колосов Игнат (Игнатий) Уварович

Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосов Константин Уварович

Мать ребёнка: Колосова Анна Афанасьевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Афанасьевна

д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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