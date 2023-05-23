Любимов Платон Сильвесторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1908
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Любимов Сильвестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ильина Кира
Мать ребёнка: Любимова Елена Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Смирнова Ольга Платоновна
Мать ребёнка: Любимова Елена Павловна
Орджоникидзе
Смерть
1908
владикавказ
Похороны
Неизвестно
владикавказ