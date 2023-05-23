Любимов Платон Сильвесторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Платон Сильвесторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Любимов Сильвестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ильина Кира

Мать ребёнка: Любимова Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Смирнова Ольга Платоновна

Мать ребёнка: Любимова Елена Павловна

Орджоникидзе
Смерть
1908
владикавказ
Похороны
Неизвестно
владикавказ
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