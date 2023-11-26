Коньшин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти28.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Коньшин Николай Федорович
Мать: Коньшина Настасья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коньшин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Коньшина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коньшина Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Коньшина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1911
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область