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Коньшин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Коньшин Николай Федорович

Мать: Коньшина Настасья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Коньшин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Коньшина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коньшина Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Коньшина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коньшина Анна Кузьминична

Смерть
28.04.1911
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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