Федотов Павел Казак Выс. Камышловского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Павел Казак Выс. Камышловского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Иван Казак Р. Камышлова Дмитриев

Мать: Федотова Елена Степанова

Рождение ребёнка
16.06.1863

Сын: Федотов Тихон Павлов

Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова

Рождение ребёнка
07.12.1873

Сын: Федотов Антоний Казак Выс. Камышловского Павлов

Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова

Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Федотов Петр Павлов

Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно
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