Федотов Павел Казак Выс. Камышловского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1863
Сын: Федотов Тихон Павлов
Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
07.12.1873
Сын: Федотов Антоний Казак Выс. Камышловского Павлов
Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Федотов Петр Павлов
Мать ребёнка: Федотова Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно