Федотов Иван Казак Р. Камышлова Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Казак Р. Камышлова Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

02.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Федотов Дмитрий Малол. Д.Кривоозерной Стефанов

Мать: Федотова Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Сын: Федотов Степан Казак Выс. Камышловского Иванов

Мать ребёнка: Федотова Елена Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Павел Казак Выс. Камышловского Иванов

Мать ребёнка: Федотова Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Елена Степанова

Смерть
02.02.1872
68 лет, от старости
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