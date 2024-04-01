Федотов Иван Казак Р. Камышлова Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти02.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Сын: Федотов Степан Казак Выс. Камышловского Иванов
Мать ребёнка: Федотова Елена Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Павел Казак Выс. Камышловского Иванов
Мать ребёнка: Федотова Елена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Елена Степанова
Смерть
02.02.1872
68 лет, от старости