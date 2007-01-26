Попов Валерий Николаевич
Место рожденияКёнигсберг
Дата рождения14.08.1948
Дата смерти26.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1948
Отец: Попов Николай Николаевич
Мать: Попова Вера Васильевна
Кёнигсберг
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Попова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Попова Северина Степановна
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Попов Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Попова Северина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2007
Северное кладбище