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Попов Валерий Николаевич

Место рождения

Кёнигсберг

Дата рождения

14.08.1948

Дата смерти

26.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1948

Отец: Попов Николай Николаевич

Мать: Попова Вера Васильевна

Кёнигсберг
Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Попова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Попова Северина Степановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Попов Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Попова Северина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Северина Степановна

Смерть
26.01.2007
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Северное кладбище
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