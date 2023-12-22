Юрьевский Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1961
Смена имени: Ханс-Георг (Hans Georg). Титул: Светлейший князь Юрьевский.
Образование
С 1983 по 1986
Учился в Цюрихском университете на юридическом факультете.
Образование
С 1986 по 1988
Учился в М. В. А. Сиэттиском Университете Сити в Цюрихе на финансово-экономическом факультете.
Место жительства
18.08.1991
Москва, город федерального значения Москва
Первый раз посетил Россию, Москву и Санкт-Петербург, приехал из Швейцарии на Конгресс Соотечественников, а днём позже начался путч.
Место жительства
2002
Основное увлечение – спорт и классическая музыка. Во время учёбы в университете был тренером по теннису. Занимается горными лыжами, сквошем, парусным спортом, подводным плаванием, танцем и гольфом, оч... Показать все
Бракосочетание
10.10.2003
Майлен, кантон Цюрих, Швейцария
Гражданский брак.
Бракосочетание
24.10.2003
Майнау остров, земля Баден-Вюртемберг, Германия
Церковный православный брак в Замковой церкви.
Место жительства
Неизвестно