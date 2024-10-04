Рябов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Рябов Иван Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Афанасьевна
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Рябова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фекла Афанасьевна
Смерть
Неизвестно