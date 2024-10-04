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Рябов Яков Иванович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Рябов Иван Данилович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Афанасьевна

Бракосочетание
1869

Жена: Акилина (Акулина) Титовна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Рябова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рябов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Фекла Афанасьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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