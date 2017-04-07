Шаталова (Олейник) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1945
Дата смерти07.04.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945
Отец: Олейник Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1964
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаталов Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2017