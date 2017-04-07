Шаталова (Олейник) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталова (Олейник) Людмила Сергеевна

Шаталова (Олейник) Людмила Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1945

Дата смерти

07.04.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945

Отец: Олейник Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1964

Сын: Звягин Эдуард Алесеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаталов Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаталов Борис Григорьевич

Смерть
07.04.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close