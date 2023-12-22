Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кожемякин Степан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Поручители по жениху: села Ивановского крестьянин Касма Стефанов Кожемякин и крестьянин Симеон Константинов Чернухин, по невесте: т. села крестьянин Николай Феодоров Изотов, и крестьянин Афанасий Павл... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чельцова Фиона Захаровна

Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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