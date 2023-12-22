Чернухина (Кожемякина) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кожемякин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900
Поручители по жениху: села Ивановского крестьянин Касма Стефанов Кожемякин и крестьянин Симеон Константинов Чернухин, по невесте: т. села крестьянин Николай Феодоров Изотов, и крестьянин Афанасий Павл... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чельцова Фиона Захаровна
Отец ребёнка: Чернухин Захар Николаевич
Смерть
Неизвестно