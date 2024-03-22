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Чернухин Захар Николаевич

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чернухин Николай Петрович

Мать: Чернухина Степанида Сименовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Чернухина Агриппина Степановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Поручители по жениху: села Ивановского крестьянин Касма Стефанов Кожемякин и крестьянин Симеон Константинов Чернухин, по невесте: т. села крестьянин Николай Феодоров Изотов, и крестьянин Афанасий Павл... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чельцова Фиона Захаровна

Мать ребёнка: Чернухина Агриппина Степановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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