Резник Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1867
Дочь: Скипская Мария Александровна
Отец ребёнка: Резник Александр Павлович
Рождение ребёнка
05.01.1881
Сын: Резник Михаил Александрович
Отец ребёнка: Резник Александр Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Резник Петр Александрович
Отец ребёнка: Резник Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1885
Отец ребёнка: Резник Александр Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1886
Сын: Резник Николай Александрович
Отец ребёнка: Резник Александр Павлович