Резник Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резник Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1867

Дочь: Скипская Мария Александровна

Отец ребёнка: Резник Александр Павлович

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1881

Сын: Резник Михаил Александрович

Отец ребёнка: Резник Александр Павлович

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Резник Петр Александрович

Отец ребёнка: Резник Александр Павлович

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1885

Сын: Резник Лев Александрович

Отец ребёнка: Резник Александр Павлович

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1886

Сын: Резник Николай Александрович

Отец ребёнка: Резник Александр Павлович

Пушкари, Чернігівська область
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