Горохова Мария Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Рождение ребёнка
27.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Рождение ребёнка
27.12.1889
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Александровка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.1892
Дочь: Горохова Агапия Симеонова
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Рождение ребёнка
19.04.1892
Дочь: Горохова Ирина Симеонова
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Рождение ребёнка
13.06.1893
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Рождение ребёнка
14.03.1895
Дочь: Горохова Матрона Симеонова
Отец ребёнка: Горохов Симеон Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно