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Тарасова Евлампия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

26.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1893

Сын: Тарасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: Тарасова Агриппина Февронья

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1897

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1899

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Тарасовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Тарасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Николай

Смерть
26.04.1912
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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