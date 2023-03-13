Тарасова Евлампия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти26.04.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1893
Сын: Тарасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1896
Дочь: Тарасова Агриппина Февронья
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
10.05.1897
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
18.09.1899
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Тарасовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
17.05.1908
Сын: Тарасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Николай
Смерть
26.04.1912
Причина смерти: Отъ чахотки