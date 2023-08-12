Круглин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Круглин Николай Федорович
Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно