Круглин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Круглин Иван Федорович

Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Круглин Петр Федорович

Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Круглин Николай Федорович

Мать ребёнка: Круглина Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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