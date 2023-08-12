Круглина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Круглин Иван Федорович

Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Круглин Петр Федорович

Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Круглин Николай Федорович

Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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