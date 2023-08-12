Круглина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Круглин Николай Федорович
Отец ребёнка: Круглин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно