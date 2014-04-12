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Чернышев Алексей

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.06.1956

Дата смерти

12.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956

Отец: Усков Дмитрий

Мать: Чернышева Лидия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.04.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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