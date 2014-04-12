Чернышев Алексей
Место рождения
Дата рождения01.06.1956
Дата смерти12.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956
Отец: Усков Дмитрий
Мать: Чернышева Лидия
Рождение ребёнка
09.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2014