(Васильева) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1902
Дата смерти10.11.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1902
Отец: Васильев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ревин Максим
Рождение ребёнка
04.02.1929
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ревин Максим
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревин Максим
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревин Максим
Смерть
10.11.1993
Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край