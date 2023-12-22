(Васильева) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Матрёна Васильевна

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Место рождения

Новая Некрасовка, Одеська область

Дата рождения

07.04.1902

Дата смерти

10.11.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1902

Отец: Васильев Василий

Мать: не указана

Новая Некрасовка, Одеська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ревин Никита Максимович

Отец ребёнка: Ревин Максим

Новая Некрасовка, Одеська область
Рождение ребёнка
04.02.1929

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ревин Максим

Новая Некрасовка, Одеська область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревин Максим

Новая Некрасовка, Одеська область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревин Максим

Новая Некрасовка, Одеська область
Смерть
10.11.1993
Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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