Ревин Сергей Максимович
Место рождения
Дата рождения1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Ревин Максим
Мать: Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Марковна
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Марковна
Бракосочетание
22.04.1963
Жена: Ксения Марковна
Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Ксения Марковна
Место жительства
Неизвестно
с. Ефимовка, Кизлярского р-на, Дагестан