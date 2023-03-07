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Ревин Сергей Максимович

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Место рождения

Новая Некрасовка, Одеська область

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Ревин Максим

Мать: Матрёна Васильевна

Новая Некрасовка, Одеська область
Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Марковна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Марковна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
22.04.1963

Жена: Ксения Марковна

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Ксения Марковна

Место жительства
Неизвестно
с. Ефимовка, Кизлярского р-на, Дагестан
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