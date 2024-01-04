Сазонова (Кулагина) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Кулагина) Федосья Ивановна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кулагин Иван Андреевич

Мать: Кулагина Мария Сергеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сазонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Сазонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сазонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сазонова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сазонова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сазонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сазонов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Сергей Гаврилович

Смерть
1911
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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