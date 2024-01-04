Сазонова (Кулагина) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кулагин Иван Андреевич
Мать: Кулагина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сазонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сазонов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сазонова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сазонова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сазонов Сергей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911