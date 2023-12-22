Назаренко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.12.1906 ст.
Жена: Назаренко Анна Ивановна
Рождение
22.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1934
Сын: Назаренко Валентин Александрович
Мать ребёнка: Назаренко Анна Ивановна
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Чехия, Прага) Воинское звание: младший лейтенант; Воинская часть: 153 сп 3 Уд. А КалФ ; 16 оутп МВО
Смерть
Неизвестно