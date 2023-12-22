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Назаренко Александр Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.12.1906 ст.

Жена: Назаренко Анна Ивановна

Рождение
22.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1934

Сын: Назаренко Валентин Александрович

Мать ребёнка: Назаренко Анна Ивановна

Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Чехия, Прага) Воинское звание: младший лейтенант; Воинская часть: 153 сп 3 Уд. А КалФ ; 16 оутп МВО
Смерть
Неизвестно
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