Смирнов Ефрем Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Ефрем Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Абрам Ефремович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Косма Ефремович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ефремовна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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