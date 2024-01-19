Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Андреев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.02.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1826 ст.

Отец: Андрей Максимов

Мать: Анна Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
23.07.1844 ст.

Жена: Варвара Григорьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.

Сын: Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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