Тимофей Андреев
Место рождения
Дата рождения14.02.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1826 ст.
Отец: Андрей Максимов
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
23.07.1844 ст.
Жена: Варвара Григорьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.
Сын: Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно