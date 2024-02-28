Варвара Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.12.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1823 ст.
Отец: Григорий Максимов
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
23.07.1844 ст.
Муж: Тимофей Андреев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.
Сын: Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Андреев
Смерть
Неизвестно