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Варвара Григорьева

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.12.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1823 ст.

Отец: Григорий Максимов

Мать: Евдокия Захарова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
23.07.1844 ст.

Муж: Тимофей Андреев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1849 ст.

Сын: Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Андреев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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