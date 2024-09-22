Гаврилова Галина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1960
Сын: Гаврилов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1965
Сын: Гаврилов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно