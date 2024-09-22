Гаврилова Галина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Галина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
1965 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.11.1960

Сын: Гаврилов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1965

Сын: Гаврилов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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