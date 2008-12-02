Гаврилов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1965
Дата смерти02.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.04.86
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение
17.04.1965
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
02.12.2008