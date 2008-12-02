Гаврилов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Сергей Алексеевич

Гаврилов Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Зоринск

Дата рождения

17.04.1965

Дата смерти

02.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.04.86

Жена: скрыто настройками приватности

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение
17.04.1965

Отец: Гаврилов Алексей Григорьевич

Мать: Гаврилова Галина Антоновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
02.12.2008
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.