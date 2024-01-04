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Ерашков Федот Еремеев

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884

Отец: Ерашков Еремей Лукьянов

Мать: Марфа ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1910

Жена: Елизавета Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1911

Дочь: Наталия Федотова

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1912

Сын: Ерашков Александр Федотов

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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