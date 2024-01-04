Ерашков Федот Еремеев
Место рождения
Дата рождения30.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1884
Отец: Ерашков Еремей Лукьянов
Мать: Марфа ст.
Бракосочетание
29.10.1910
Жена: Елизавета Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1911
Дочь: Наталия Федотова
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
Рождение ребёнка
11.08.1912
Сын: Ерашков Александр Федотов
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
Смерть
Неизвестно