Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Федор Иванович

Мать: Домна Степановна

Смерть
Неизвестно
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