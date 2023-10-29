Потькова Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Потькова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Потьков Яков Андреевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Потькова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Потьков Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно