Потькова Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потькова Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Потькова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Потьков Яков Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Потькова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Потьков Яков Андреевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потьков Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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