Ясаулова Степанида Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясаулова Степанида Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1685 по 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1717 по 1721 ст.

Сын: Ясаулов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясаулов Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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