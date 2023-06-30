Ясаулова Степанида Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1717 по 1721 ст.
Сын: Ясаулов Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Ясаулов Григорий Андреевич
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно