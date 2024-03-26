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Ясаулов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1685 по 1690 ст.

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1685 по 1690 ст.

Отец: Ясаулов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясаулова Степанида Леонтьева

Рождение ребёнка
С 1717 по 1721 ст.

Сын: Ясаулов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721

Дочь: Зубарева (Ясаулова) Парасковья Григорьева

Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Ясаулов Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Ясаулов Прокопий Григорьев

Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
1733

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