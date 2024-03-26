Ясаулов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1685 по 1690 ст.
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1685 по 1690 ст.
Отец: Ясаулов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1717 по 1721 ст.
Сын: Ясаулов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1721
Дочь: Зубарева (Ясаулова) Парасковья Григорьева
Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Ясаулов Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Ясаулов Прокопий Григорьев
Мать ребёнка: Ясаулова Степанида Леонтьева
Смерть
1733