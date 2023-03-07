Кощеева (Кропочева) Устиния Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Кропочева) Устиния Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1818 ст.

Муж: Кощеев Илья Петров

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кощеев Емельян Ильин

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мафра Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.

Дочь: Овсянникова Агафия Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кощеев Леонтий Ильин

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.

Дочь: Кощеева Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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