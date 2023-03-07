Кощеева (Кропочева) Устиния Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1818 ст.
Муж: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кощеев Емельян Ильин
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мафра Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.
Дочь: Овсянникова Агафия Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кощеев Леонтий Ильин
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
01.05.1833 ст.
Дочь: Кощеева Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834