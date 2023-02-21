Лядова Матрона Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова Матрона Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1854 ст.

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Лядов Федор Адриянов

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1855 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Лядов Федор Адриянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Федор Адриянов

Смерть
Неизвестно
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