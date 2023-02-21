Лядова Матрона Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1854 ст.
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Лядов Федор Адриянов
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1855 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Лядов Федор Адриянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лядов Федор Адриянов
Смерть
Неизвестно