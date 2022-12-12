Лядов Федор Адриянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лядов Адриян Фомич
Мать: Лядова Вера
Рождение ребёнка
10.01.1854 ст.
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Лядова Матрона Селиверстовна
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1855 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лядова Матрона Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно