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Лядов Федор Адриянов

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Место рождения

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лядов Адриян Фомич

Мать: Лядова Вера

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.01.1854 ст.

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Лядова Матрона Селиверстовна

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.04.1855 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лядова Матрона Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова Матрона Селиверстовна

Смерть
Неизвестно
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