Rostworowska (Potulicka h. Grzymała) Urszula — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rostworowska (Potulicka h. Grzymała) Urszula

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

20.03.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1816

Муж: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Stanislaw

obecn. woj. świętok.
Бракосочетание с: Hrabina Urszula HRABINA POTULICKA Z WIECBORGA
Рождение ребёнка
1826

Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Stanislaw

Смерть
20.03.1878
Kopana, pow. Grójec
Похороны
Неизвестно
Słomczyn, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
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