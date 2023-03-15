Rostworowska (Potulicka h. Grzymała) Urszula
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти20.03.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1816
obecn. woj. świętok.
Бракосочетание с: Hrabina Urszula HRABINA POTULICKA Z WIECBORGA
Рождение ребёнка
1826
Сын: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Stanislaw
Смерть
20.03.1878
Kopana, pow. Grójec
Похороны
Неизвестно
Słomczyn, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland