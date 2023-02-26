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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Терещенкова Евдокия (Георгиева)

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Григорьева Наталия (Евдокия) (Георгиева)

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
После 1893

Сын: Иван Георгиев

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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