Рыбакова Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Винарская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рыбаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рыбакова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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