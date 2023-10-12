Рыбакова Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Винарская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рыбаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рыбакова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно