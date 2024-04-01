Мельков Илья Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельков Илья Прокопьевич

Мельков Илья Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1912

Дата смерти

04.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912

Отец: Мельков Прокопий Иванович

Мать: Мелькова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
07.01.1935

Жена: Мелькова Пелагея Михайловна

м. 26 ж. 20
Военная служба
27.?.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
84 гв. сд (84 гв. сд); ГЛР 3335; 16 гв. сд (16 гв. сд); 208 зсп (208 зсп)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубарова Анна Кузьминична 2

Смерть
04.06.1944
Литовская ССР д.
Погиб вов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close