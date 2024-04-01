Мельков Илья Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1912
Дата смерти04.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912
Бракосочетание
07.01.1935
м. 26 ж. 20
Военная служба
27.?.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
84 гв. сд (84 гв. сд); ГЛР 3335; 16 гв. сд (16 гв. сд); 208 зсп (208 зсп)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1944
Литовская ССР д.
Погиб вов