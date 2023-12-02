Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дарья Максимова
Дарья Максимова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Максим Пахомов
1726 г.р.
Мать
Авдотья Назарова
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Максим Пахомов
Мать:
Авдотья Назарова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия