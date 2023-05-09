Кичигин Алескандр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кичигин Иван
Мать: Кичигина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичигина Нина Александровна
Мать ребёнка: Кичигина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичигин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Кичигина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кичигина Анна Ивановна
Смерть
1946