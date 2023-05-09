Кичигин Алескандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКичигин Алескандр Иванович

Кичигин Алескандр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кичигин Иван

Мать: Кичигина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичигина Нина Александровна

Мать ребёнка: Кичигина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичигин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Кичигина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичигина Анна Ивановна

Смерть
1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close